AMSTERDAM (ANP) – Prins Constantijn heeft woensdag bij de uitreiking van de Prins Claus Prijzen in Amsterdam opgeroepen tot verbroedering. Volgens de prins hebben mensen meer met elkaar gemeen dan ze denken, zei hij in zijn speech in het Koninklijk Paleis op de Dam.

“Door al het gepraat over onheil en somberheid, nepnieuws en mediahypes, polarisatie en populisme, bedreigingen van onze rechterlijke macht en democratie, vergeten we soms dat er waarden zijn waar we allemaal mee verbonden lijken te zijn”, aldus Constantijn. “Dingen zoals loyaliteit, liefde, uithoudingsvermogen, veerkracht, lijden, vrijgevigheid en mededogen.”

De prins vindt dat mensen meer tijd voor elkaar moeten nemen. “Tijd om te zitten en te luisteren, om samen te eten en te drinken en om onze culturen met elkaar te delen. Alleen met tastbaar contact en diepe dialogen kunnen we elkaar begrijpen en inspireren. Alleen dan kan een nieuwe vorm van vertrouwen worden opgebouwd.”

De Prins Claus Prijzen worden door het Prins Claus Fonds sinds 1997 jaarlijks toegekend aan kunstenaars, denkers en culturele organisaties. De belangrijkste prijzen gingen dit keer naar de Chinese milieuactivist Ma Jun en de Braziliaanse documentairemaker Vincent Carelli. Zij kregen tijdens de ceremonie in het paleis een onderscheiding uit handen van prins Constantijn. Hij is erevoorzitter van het Prins Claus Fonds. Onder de aanwezigen waren ook koning Willem-Alexander, koningin Máxima, prinses Beatrix, prinses Laurentien en prinses Mabel.