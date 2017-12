Koning Willem-Alexander heeft donderdag het feestje van het jarige Oranje Fonds meegevierd in Utrecht. De koning woonde in DeFabrique de jubileumbijeenkomst ter gelegenheid van het vijftienjarig bestaan van het fonds bij.

De koning, voor wie het toch al een feestelijke dag was in verband met de 14e verjaardag van zijn oudste dochter prinses Amalia, luisterde tijdens de bijeenkomst onder meer naar de speech van Oranje Fonds-directeur Peter Douwes. Ook ging hij in gesprek met de diverse sociale initiatiefnemers.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn beschermpaar van het Oranje Fonds. Ze kregen het Oranje Fonds in 2002 als huwelijksgeschenk aangeboden. Sindsdien is het koningspaar regelmatig betrokken bij initiatieven van het Oranje Fonds. Zo werken Willem-Alexander en Máxima mee met NLdoet en reiken ze jaarlijks de Appeltjes van Oranje uit.