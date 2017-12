SOESTDIJK – Paleis Soestdijk is niet langer rijksbezit. In de oranjerie van het voormalige woonpaleis van Juliana en Bernhard tekende staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de overdracht aan de vastgoedontwikkelaar MeyerBergman Erfgoed Groep.

Onder leiding van MeyerBergman wordt het plan Made by Holland voor het paleis ontwikkeld. In de toekomt worden er met name tentoonstellingen en presentaties over innovatieve ontwikkelingen gepresenteerd.

Het paleis staat leeg sinds de dood van zijn laatste bewoner prins Bernhard in 2004, die het in 1937 met prinses Juliana had betrokken. Na dik drie eeuwen verloor Paleis Soestdijk zijn functie als jachthuis, zomerverblijf en uiteindelijk permanent woon- en werkpaleis van de Oranjes.

Voorlopig blijven het paleis en de tuinen open voor het publiek. In de kerstvakantie zijn de tuinen gratis toegankelijk van 17.00 tot 20.00 uur voor belangstellenden die een speciale videopresentatie op de gevel van het paleis willen zien. De presentatie gaat over de historie en toekomt en is te zien van 21 december tot en met 7 januari, met uitzondering van kerstavond, eerste kerstdag en oud en nieuw.