Koning Carl Gustaf en koningin Silvia verblijven tot 8 januari in Japan. Dat meldde het Zweedse boulevardblad Expressen. Een woordvoerder van het paleis bevestigde dat het koningspaar met vakantie is, maar wilde verder niet ingaan op het buitenlands verblijf. “Veel Zweden zijn in deze tijd op vakantie”, was het enige dat Margareta Thorgren kwijt wilde.

Expressen wist ook te melden dat kroonprinses Victoria en prins Daniel donderdag zouden vertrekken om de jaarwisseling met hun gezin in Italië doorbrengen. Het hof gaf ook hierop geen commentaar. “Op 8 januari is iedereen weer terug en begint het werk weer.” De eerste publieke activiteit in de koninklijke agenda is overigens pas op 11 januari, dus er is voldoende tijd om in te lezen.

In januari staat een staatsbezoek uit IJsland op de agenda van het Zweedse koningspaar en voor Victoria en Daniel de ontvangst van de hertog en hertogin van Cambridge, William en Catherine die op 30 en 31 januari een officieel bezoek brengen aan Zweden.