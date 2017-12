Constantijn is goed geaard in Den Haag

Prins Constantijn gaat ook volgend jaar weer naar de Consumer Electronics Show in Las Vegas, met bijna 200.000 bezoekers de grootste en belangrijkste techbeurs ter wereld. Dat laat de prins, aanjager van StartupDelta, vrijdag weten via Twitter.

Nederland heeft een eigen paviljoen, waar Constantijn van 9 tot 12 januari paraat is met 53 Nederlandse start-ups. Dat zijn er dertig meer dan begin dit jaar, toen er al sprake was van een record. ,,Dit is dé plek om jezelf te bewijzen”, zei hij eerder dit jaar tegen de NOS. Twee jaar geleden waren er slechts twee Nederlandse bedrijven.

De prins bekende in een vraaggesprek met AD zelf geen ‘early adopter’ te zijn op technisch gebied. “Friso was het handigst, Willem-Alexander is een echte gadgetliefhebber, niet voor niets vliegt hij. Ik ben meer gefascineerd door de mogelijkheden van technologie.” Hij is op verschillende sociale media actief, deels beroepsmatig en deels privé (Facebook, Instagram).

Ook vertelde de prins inmiddels goed geaard te zijn in Den Haag, waar hij zich met zijn gezin na een lang verblijf in Brussel vestigde. Vroeger was hij geen fan van de Hofstad, zo bekende Constantijn. “Maar ik ben van mening veranderd: de stad is internationaler en telt meer leuke restaurants. Den Haag is groen, kindvriendelijk en is zeer gevarieerd. Laurentien en ik heb hebben het enorm naar ons zin.”