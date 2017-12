Prinses Anne heeft het afgelopen jaar haar reputatie als werkpaard van de koninklijke familie opnieuw waargemaakt. Volgens opgave in The Times van vrijdag heeft niemand van de uitgebreide Windsor-familie zoveel openbare taken uitgevoerd als de Princess Royal.

In de Court Circular kwam Anne bij activiteiten en evenementen in eigen land maar liefst 455 keer voor, beduidend meer dan de volgenden op de koninklijke werklijst, prins Charles (374) en koningin Elizabeth (296).

Britse media merkten meteen op dat prinses Anne in haar eentje meer werk had verzet dan prins Philip (131), prins Harry (139), prins William (117) en Catherine (63) bij elkaar. De hertogin van Cambridge deed haar spottende bijnaam van ‘Duchess Dolittle’ eer aan. Niemand heeft het afgelopen jaar zo weinig gedaan, al heeft Catherine wel goede redenen: haar ochtendziekte door de zwangerschap en de zorg voor de jonge kinderen George en Charlotte.

De ranglijst van aantal bijgewoonde bezigheden verandert overigens enigszins wanneer ook de buitenlandse activiteiten worden meegenomen. Charles (172) is hier koploper en passeert daardoor prinses Anne als er een optelsom wordt gemaakt (546 tegen 540). Prins Andrew (326) is dan derde, gevolgd door de Queen die niet naar het buitenland ging, en prins Harry (209) die dankzij zijn Invictus Games in Toronto goed ‘scoorde’.