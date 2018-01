Voor het eerst sinds haar kroning in 1953 is koningin Elizabeth II van het Verenigd Koninkrijk herenigd met de kroon die het moment dat zij koningin werd markeerde: St Edward’s Crown. De koningin en de kroon zijn samen te zien in een nieuwe BBC-documentaire, die zal worden uitgezonden op zondag 14 januari.

Slechts heel zelden geeft koningin Elizabeth een interview, maar voor de makers van de documentaire The Coronation maakte ze een uitzondering. De vorstin vertelt niet alleen over haar herinneringen aan haar eigen kroning, maar ook aan die van haar vader, koning George VI.

De documentaire is een samenwerking tussen de BBC en de Royal Collection Trust, de organisatie die een van de grootste en belangrijkste kunstcollecties ter wereld beheert. In een uur tijd wordt aandacht besteed aan de kroonjuwelen, die alles bij elkaar bestaan uit 140 objecten en 23.000 edelstenen, en aan de ceremonies waarin zij een rol spelen. The Coronation is te zien op zondag 14 januari op BBC One, vanaf 21 uur.