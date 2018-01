Prinses Eugenie en haar vriend Jack Brooksbank gaan trouwen. Haar vader prins Andrew heeft maandagochtend haar verloving bekendgemaakt.

“De hertog en hertogin van York zijn verheugd om de verloving van prinses Eugenie en Jack Brooksbank aan te kunnen kondigen”, staat in een verklaring verspreid door Buckingham Palace. De 27-jarige dochter van Andrew, achtste in lijn van de Britse troonopvolging, en Jack kennen elkaar al ruim acht jaar. Eerder deze maand verloofden zij zich in Nicaragua.

De bruiloft vindt plaats in het najaar in de St. George’s Chapel van Windsor, waar in mei ook de trouwerij van prins Harry en Meghan Markle plaatsheeft. Het Britse koningshuis maakt later meer details over het feest bekend.