Koningin Letizia heeft dinsdag bezoek gehad van een delegatie van de Spaanse vereniging van doofblinden. De vorstin ontving hen op paleis Zarzuela in Madrid.

Vertegenwoordigers informeerden Letizia over de doelstellingen en activiteiten van de vereniging, die in 2012 werd opgericht. Ook waren er ontmoetingen tussen de koningin met leden en hun begeleiders. Een enkeling had een blindengeleidehond meegenomen naar het paleis, terwijl de meeste anderen zich redden met een roodwitte loopstok.

Met de nodige gebarentaal kon Letizia ook spreken met de doofblinden.