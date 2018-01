Koning Felipe is woensdag in zijn toespraak op het World Economic Forum (WEF) in het Zwitserse Davos nog een keer teruggekomen op de recente Spaanse crisis met het naar onafhankelijkheid strevende Catalonië. Volgens de koning is het niet alleen een les voor Spanje maar voor alle landen.

“Laat dit ook een les zijn voor democratieën in het algemeen”, aldus Felipe. De koning maakte onder meer duidelijk dat respect voor de beginselen en waarden van de rechtsstaat enorm belangrijk zijn. “Politieke meningsverschillen en geschillen moeten worden opgelost in overeenstemming met de regels die zijn vastgelegd in onze grondwet en ons wettelijk kader.”

In zijn speech prees Felipe zijn land verder uitvoerig. Zo sprak hij over de gezondheidszorg, de stijgende economie en de talloze toeristen die Spanje ieder jaar aandoen. “Ik vraag u om ons te blijven bezoeken en te investeren. Jullie zullen er geen spijt van krijgen en wij zullen het de moeite waard maken”, zo zei de koning tegen zijn toehoorders. “Het is altijd een eer en genoegen om u in Spanje te mogen verwelkomen.”