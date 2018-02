Koning Felipe en koningin Letizia gaven woensdag in het Koninklijk Paleis in Madrid de jaarlijkse receptie voor de in Spanje gestationeerde ambassadeurs. Naast het Spaanse koningspaar woonde ook premier Mariano Rajoy de nieuwjaarsbijeenkomst bij, samen met de minister van Buitenlandse Zaken Alfonso Dastis.

In zijn toespraak ging Felipe in op het terrorisme in de wereld. Hij noemde de terroristische aanslagen in Barcelona en Cambrils in augustus vorig jaar de meest wrede bedreigingen voor de menselijke waardigheid en mensenrechten.

Felipe noemde ook de crisis rond de autonome regio Catalonië die zich los wilde maken van Spanje. “Ik wil u bedanken voor de niet aflatende steun die de internationale gemeenschap heeft geboden aan Spanje in het licht van de ernstigste crisis die wij in onze recente geschiedenis hebben gekend. De crisis testte waarden en beginselen die niet alleen Spaans zijn, maar ook Europees en universeel.”