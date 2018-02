Kroonprins Haakon van Noorwegen gaat drie dagen naar de Olympische Spelen in Pyeongchang in Zuid-Korea. Haakon zal de Noorse atleten aanmoedigen bij het alpineskiën, langlaufen, curling, ijshockey en schaatsen. Dit kondigde het Noorse hof dinsdag aan.

De 23e Olympische Winterspelen worden gehouden in de stad Pyeongchang in Zuid-Korea van 9 tot 25 februari 2018. Haakon gaat van dinsdag 13 februari tot en met donderdag 15 februari. Op woensdag 14 februari is de Noorse kroonprins in het Olympisch Dorp.

Vier jaar geleden was Haakon ook bij de Olympische Spelen in Sotsji, net als zijn ouders koning Harald en koningin Sonja. De komst van het Noorse koningspaar naar Pyeongchang is nog niet bevestigd.