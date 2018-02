Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn woensdagmorgen aangekomen in Peking voor een kort werkbezoek op uitnodiging van de Chinese president Xi Jinping. Minister Halbe Zijlstra van Buitenlandse Zaken vergezelt het koninklijk paar. Hij heeft ook een gesprek met zijn Chinese collega Wang Yi op de agenda staan.

Koning en koningin waren in oktober 2015 voor een staatsbezoek in China. De plichtplegingen die bij zo’n visite horen, blijven nu achterwege. Bij de Nederlandse ambassadeur thuis is er aan het begin van de middag een briefing over de Chinese politiek, economie en het zogenoemde belt and road-initiatief van president Xi, de moderne variant van de eeuwenoude ‘Zijderoute’ die handel en samenwerking tussen de deelnemende landen moet bevorderen.

Daarna zijn er ontmoetingen met premier Li Keqiang in de Grote Hal van het Volk en met president Xi Jinping en zijn vrouw Peng Liyuan in het naast de Verboden Stad gelegen regeringscomplex Zhongnanhai. Behalve voor een gesprek is het koninklijk gezelschap ook uitgenodigd voor een diner.

Koning Willem-Alexander reist donderdagmorgen door naar Zuid-Korea, waar een dag later de Olympische Winterspelen beginnen. Koningin Máxima werkt nog een economisch programma af alvorens ze zich vrijdag bij hem voegt.