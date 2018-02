Koningin Margrethe heeft vrijdagmiddag haar ernstig zieke echtgenoot prins Henrik (83) bezocht in het Rijksziekenhuis in Kopenhagen. Dat meldde Ekstra Bladet, dat een verslaggever bij het Rigshospital heeft staan.

Eerder vrijdag maakte het Deense hof bekend dat de gezondheidstoestand van Henrik is verslechterd en dat kroonprins Frederik om die reden zijn verblijf in Zuid-Korea, waar hij het IOC-congres en een deel van de Olympische Winterspelen zou bijwonen, heeft afgebroken. Frederik is op weg naar huis.

Het was vrijdag een komen en gaan bij het ziekenhuis, waar Henrik op 28 januari is opgenomen. Behalve koningin Margrethe kwam ook kroonprinses Mary langs, met haar twee oudste kinderen prins Christian en prinses Isabella, korte tijd later gevolgd door prins Joachim met zijn oudste zoons Felix en Nikolai. Joachims ex, gravin Alexandra, gaf een verklaring uit waarin ze haar bewondering en waardering uitsprak voor haar voormalige schoonvader prins Henrik.

De Deense media bestempelen de situatie als bijzonder ernstig. Zo is het pas de tweede keer dat Frederik een buitenlandse reis afbreekt. De eerste keer was in 2000, tijdens de Spelen in Sydney, toen hij terugkwam omdat zijn grootmoeder koningin Ingrid ernstig ziek was. Ze overleed ruim een maand na zijn thuiskomst.

Henrik, bij wie vorig jaar dementie is vastgesteld, heeft een longinfectie en is kort geleden geopereerd aan zijn long waar een goedaardige tumor was gevonden.