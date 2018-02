Kroonprins Haakon van Noorwegen gaat volgende maand naar het festival SXSW in Austin in de Amerikaanse staat Texas. Haakon vergezelt op 13 en 14 maart ondernemers van technologiebedrijven en de Noorse muziekindustrie, kondigde het Noorse hof vrijdag aan.

SXSW vindt sinds 1987 jaarlijks plaats in Austin. Het festival begon als muziekevenement, maar sinds de jaren negentig is er steeds meer aandacht voor (interactieve) media, film en muziek. SXSW staat voor South by South West en kent ook een beurs voor digitale bedrijven.

Vorig jaar was prins Constantijn er om Nederlandse start-ups onder de aandacht te brengen. Kroonprins Haakon komt met hetzelfde doel. Hij geeft een toespraak over het Noorse ondernemersklimaat voor startende bedrijven. Hij wil in Austin het Noorse model introduceren en laten zien wat Noren motiveert om een eigen bedrijf te beginnen.

Daarnaast bezoekt Haakon de tentoonstellingsruimte en heeft hij een ontmoeting met de gouverneur van Texas Greg Abbott en burgemeester Steve Adler van Austin.