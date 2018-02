Koning Willem-Alexander en koningin Máxima maakten zaterdag de juiste keuze bij de Olympische Spelen. Ze moesten kiezen: aanwezig zijn bij de finale van de 1500 meter shorttrack voor mannen of de slotritten van de 3000 meter schaatsen voor vrouwen. Het koningspaar koos voor het schaatsstadion en zag daar de winst voor Carlijn Achtereekte.

De 28-jarige schaatsster werd na haar gouden race stevig geknuffeld door de koning en koningin. Er waren niet alleen felicitaties voor Achtereekte, want het zilver ging naar Ireen Wüst en het brons naar Antoinette de Jong. Willem-Alexander en Máxima namen uitgebreid de tijd om na te praten met de drie Nederlandse medaillewinnaars.

In het shorttrackstadion was tegelijkertijd de finale van de 1500 meter shorttrack voor mannen. Eerder op de dag was het koningspaar daar al om naar de kwartfinales en halve finales te kijken. Premier Mark Rutte was tijdens de finale in het stadion en zag Sjinkie Knegt als tweede eindigen. Nederland staat zodoende na de eerste dag al op vier medailles en gaat daarmee voorlopig aan kop in het medailleklassement.