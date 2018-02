Koning Carl Gustaf heeft zaterdag een bezoek gebracht aan de Zweedse plaats Vilhelmina. De koning was te gast bij de feestelijkheden rond het winterweekend in het stadje en hij bezocht ook het feest ter ere van de Inlandsbanan. Gevierd werd dat Vilhelmina honderd jaar geleden aangesloten werd op de spoorlijn.

In de voormiddag kwam Carl Gustaf per vliegtuig aan in de plaats in Noord-Zweden. Daarna bezocht hij enkele bedrijven in de omgeving. Met een oude locomotief, onderhouden door een speciale vereniging in het nabij gelegen Storuman, werd de koning naar het stationnetje in het centrum van Vilhelmina gebracht.

Na zijn aankomst in het centrum van het stadje, bezocht Carl Gustaf de festiviteiten rond het winterweekend. Het evenement werd voor de twintigste keer georganiseerd. De vorst bezocht de ijskerk en kwam ook nog even kijken bij de deelnemers aan de wedstrijd ijspegel zitten. Het bezoek van carl Gustaf zorgde voor een gezellige drukte in Vilhelmina.

Historische spoorlijn

De Inlandsbanan is erg belangrijk voor Vilhelmina. De historische spoorlijn werd aan het begin van de vorige eeuw aangelegd. Het was de bedoeling dat de spoorlijn het Noorden van het land zou ontsluiten, maar het duurde tot 1937 voordat de lijn de plaatsen Kristinahamn in midden-Zweden en Gällivare in het Noorden van het land echt met elkaar verbond. Vilhelmina werd in 1918 op de lijn aangesloten.

De spoorlijn raakte in de jaren vijftig zijn belangrijke functie kwijt door de aanleg van een snelweg die zowat parallel loopt aan de spoorlijn. Nu is de Inlandsbanan een toeristische attractie geworden en wordt het spoor nog mondjesmaat gebruikt voor goederenvervoer. De oorspronkelijke spoorlijn was 1296 kilometer lang.