Het Britse koninklijk huis gaat het gebruik van plastic terugdringen in de eigen paleizen en publieke cafés. Een documentaire van de bekende Britse bioloog en televisiemaker David Attenborough gaf naar verluidt de aanzet voor het plan. Koningin Elizabeth en Attenborough spraken elkaar onlangs.

“In de hele organisatie streeft het koningshuis ernaar om de impact op het milieu te verminderen. Als onderdeel daarvan hebben we een aantal stappen genomen om het gebruik van plastic te verminderen”, zegt een woordvoerder tegen The Independent.

Volgens de Daily Telegraph worden onder meer plastic rietjes en flessen in de ban gedaan en gebruiken interne cateraars in Buckingham Palace, Windsor Castle en Holyroodhouse in Edinburgh alleen nog Chinese borden en glazen of recyclebare papieren bekertjes.