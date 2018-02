De Denen hebben prins Henrik nooit helemaal geaccepteerd. Dat schrijft de minister van cultuur Mette Bock woensdag in een uitgebreid eerbetoon op Facebook.

“De mensen konden hem niet echt plaatsen. Hij was anders. Hij kwam uit een ander land, heeft het Deens nooit zo gesproken zoals we dat zouden willen. En hij was geïnteresseerd in de schone kunsten: muziek, beeldhouwen, literatuur. Heel vreemd, en dus werd hij gepest en bespot”, aldus de minister.

,,Hij was een alleraardigste man, met een enorme persoonlijkheid”, schrijft Bock. “Het is een mening die niet door alle Denen wordt gedeeld”, erkent ze ook. “Het huwelijk van koningin Margrethe en prins Henrik was een gelukkige ‘love story’, maar een ongelukkige ontmoeting van twee culturen.” Dat Henrik zijn Franse wortels niet heeft losgelaten maar juist gekoesterd, werd hem door de Denen kwalijk genomen. “Franse Henri werd nooit echt Deense Henrik.”

Anders

“Wij Denen hebben het graag over mensen die anders zijn, die opwindend en artistiek zijn en voor zichzelf zorgen, maar als we dan zo iemand ontmoeten, zoals prins Henrik, dan bespotten we hem”, aldus de minister in haar opmerkelijke verdediging van de dinsdag overleden echtgenoot van koningin Margrethe.

De in Frankrijk geboren prins Henrik, die in juni 1967 met de toenmalige Deense troonopvolgster trouwde, heeft de Denen in het verleden ook wel bekritiseerd vanwege het feit dat ze zich heel open en tolerant voordoen, of althans willen geloven dat ze dat zijn, maar in feit heel op zichzelf en gesloten zijn.