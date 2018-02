Catherine niet in het zwart bij BAFTA’s

Prins William en zijn vrouw Catherine, de hertogin van Cambridge, zijn zondagavond bij de jaarlijkse uitreiking van de BAFTA’s, de Britse filmprijzen. Catherine is het gesprek van de avond omdat ze niet in het zwart is gekleed.

De hertogin heeft gekozen voor een donkergroene jurk. en dat terwijl bijna alle sterren in het zwart zijn gekleed om hun steun te betuigen aan de actrices die de #metoo-discussie hebben ontketend.

De dresscode is voor Catherine een lastige zaak, meldt New York Daily News. Als lid van het koninklijk huis mag ze geen politiek getinte statements maken. Ook niet voor een, volgens velen, goede zaak als een statement tegen seksueel geweld.