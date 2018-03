BUENOS AIRES – De Noorse koning Harald en zijn vrouw Sonja zijn zondag aangekomen in Argentinië. Daar beginnen ze dinsdag aan een driedaags staatsbezoek.

Het koningspaar werd volgens Noorse media welkom geheten door Jorge Faurie, de Argentijnse minister van Buitenlandse zaken. Vervolgens gingen Harald en Sonja door naar hun hotel, waar ze werden opgewacht door enkele Noren.

Dinsdag worden de Noorse koning en koningin officieel welkom geheten op Casa Rosada, het presidentieel paleis. Het staatsbezoek staat in het teken van de economische banden tussen Noorwegen en Argentinië.

Het is voor Harald en Sonja de eerste keer dat ze op staatsbezoek gaan naar Argentinië. Haralds vader Olav was in 1967 de laatste Noorse koning die op staatsbezoek ging naar het Zuid-Amerikaanse land. Voor Harald is het zijn tweede reis naar Zuid-Amerika, in 2003 ging hij op staatsbezoek naar Brazilië.