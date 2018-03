Naam nieuw Japans tijdperk in februari bekend

TOKIO – De naam van het nieuwe keizerlijke tijdperk wordt niet eerder dan volgend jaar februari bekendgemaakt. Dat schrijft The Japan Times woensdag op basis van bronnen. De Japanse regering zou de naam pas willen presenteren na een ceremonie op 24 februari 2019 ter ere van het dertigste regeringsjaar van keizer Akihito.

Kalender- en agendamakers willen graag in een vroeg stadium weten wat de naam wordt – dan begint immers een nieuwe tijdrekening – maar dat zit er niet in. De regering is bang dat de schijnwerpers al te vroeg verschuiven van Akihito naar zijn opvolger kroonprins Naruhito.

Het nieuwe tijdperk, de opvolger van het huidige Heisei, gaat in op 1 mei 2019. Dan bestijgt Naruhito de troon, een dag nadat Akihito een stap terugdoet. Dinsdag keurde de Japanse regering de abdicatieplannen van de keizer officieel goed.