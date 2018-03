PYEONGCHANG – In het Zuid-Koreaanse Pyeongchang heeft een wisseling van de koninklijke wacht plaatsgevonden. Prinses Margriet en de Noorse prinses Märtha Louise zijn na enkele bezoekdagen aan de Paralympische Winterspelen weer vertrokken en de Zweedse kroonprinses Victoria is voor hen in de plaats gekomen.

Victoria is net als prinses Margriet lid van het erebestuur van het Internationaal Paralympisch Comité, maar daarnaast is ze vooral een enthousiast supporter van de Zweedse para-atleten. Dat ondervond Zebastion Modin woensdag meteen toen zij hem feliciteerde met zijn zilveren medaille op de sprint bij het skiën. Later op de dag ging Victoria ook naar het ijshockey, waar Zweden met 3-1 het onderspit moest delven tegen buurland Noorwegen.

Kroonprinses Victoria blijft tot en met zaterdag in Pyeongchang. Eerder kon ze niet komen omdat afgelopen maandag 12 maart in eigen land haar naamdag moest worden gevierd. Tegelijkertijd, maar dat was toeval, werd maandag ook de naam bekendgemaakt van haar nieuwe nichtje en werd in het paleis een Te Deum gehouden voor de geboorte van het derde kind van prinses Madeleine en Chris O’Neill. Dat hoefde Victoria nu ook niet te missen.