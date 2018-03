Koning opent Koningsspelen in Twello

DEN HAAG – Koning Willem-Alexander opent vrijdagochtend 20 april de zesde editie van de Koningsspelen. Hij doet dat in Brede School De Fliert in het Gelderse dorp Twello. De koning schuift aan bij het ontbijt, geeft het startsein en bezoekt enkele sportieve activiteiten.

De Koningsspelen werden voor het eerst georganiseerd in 2013. Dat gebeurde ter gelegenheid van de inhuldiging van Willem-Alexander als koning.

De Koningsspelen gaan over bewegen voor kinderen. Alle basisscholen mogen zelf bepalen hoe ze dit vormgeven. De dag begint traditioneel met het Koningsontbijt. De coördinatie is in handen van de Johan Cruyff Foundation en de Krajicek Foundation.

Dit jaar doen ruim 1,2 miljoen leerlingen van meer dan 6000 basisscholen mee aan de Koningsspelen. Het gaat om basisschoolleerlingen uit Nederland, het Caribisch gebied en Nederlandse scholen in het buitenland.