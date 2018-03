DEN HAAG – Koningin Máxima heeft donderdagochtend het expertisecentrum Endometriose in Balans in HMC Bronovo in Den Haag geopend.

Máxima kreeg een rondleiding door het centrum en sprak met artsen en patiënten. De opening vond plaats tijdens een symposium over de medische en sociale gevolgen van de ziekte. Endometriose is een aandoening waarbij weefsel dat lijkt op baarmoederslijmvlies buiten de baarmoederholte voorkomt. Dit veroorzaakt zeer pijnlijke menstruaties en kan daarnaast blaas-, nier- en darmfuncties verstoren.

In het expertisecentrum wordt endometriose door middel van een holistische aanpak, waarbij wordt gekeken naar de mens als geheel, in multidisciplinaire behandelteams behandeld. Van 7 tot en met 14 maart was de eerste Endometriose Week in Europa. In Nederland lijden circa 400.000 vrouwen aan de ziekte.