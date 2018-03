De ‘Halo’-diadeem van koningin Elizabeth, die Catherine droeg tijdens de voltrekking van haar huwelijk met prins William, is te zien in de National Gallery of Australia in Canberra op een tentoonstelling van het Franse juweliershuis Cartier.

Op de expositie zijn waardevolle juwelen van onder meer koninklijke families en beroemdheden te zien. Enkele hoogtepunten zijn, naast de Britse diadeem, de 10.48-karaats diamanten verlovingsring van prinses Grace van Monaco, een diamanten halsketting van Elizabeth Taylor en een ‘Tutti Frutti Hindu’-ketting van actrice Daisy Fellowes.

In totaal toont de expositie meer dan driehonderd sieraden, de grootse verzameling Cartier-juwelen die ooit in Australië was te zien.