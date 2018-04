Koning Filip, koningin Mathilde en hun kinderen zijn aan het ‘stappen’: het hele gezin loopt momenteel de pelgrimsroute naar Santiago de Compostela.

De Belgische koning wordt in het noorden van Spanje vergezeld door enkele vrienden en bodyguards. Het is niet de eerste keer dat Filip en de zijnen een stuk van de eeuwenoude tocht afleggen: volgens Het Laatste Nieuws liep het gezin vorig jaar al een stuk van de ‘Camino’.

Dinsdag begon het gezelschap aan de wandeltocht en tot en met zaterdag lopen ze iedere dag een afstand tussen de 20 en 30 kilometer. Woensdag liepen ze van La Grajera over Navarrete naar Nejera. Filip en zijn gezin hoeven niet elke nacht een nieuwe slaapplek te zoeken: ze slapen in een designhotel in het kleine dorpje Villabuena de Alava, aldus de krant. Na iedere dagtocht worden de wandelaars opgepikt en naar dit hotel gebracht.

Op foto’s is het koninklijke gezin te zien in outdoorkleding en met wandelstokken. Aan de rugzak van onder meer koningin Mathilde is een sint-jacobsschelp te zien, het algemene symbool van pelgrims op deze route.