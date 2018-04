Koningin Elizabeth staat voor een drukke week. Zaterdag viert ze haar 92e verjaardag, maar in de dagen daarvoor is ze gastvrouw van de deelnemers aan de 25e bijeenkomst van staatshoofden- en regeringsleiders van het Gemenebest. Deze zogenoemde ‘Commonwealth Heads of Government Meeting’ (CHOGM) wordt op 19 en 20 april gehouden in Londen en Windsor.

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de conferentie, die doorgaans om de twee jaar plaatsvindt, eind vorig jaar zou worden gehouden in Vanuatu. De eilandstaat moest daar echter van af zien vanwege de enorme schade die was aangebracht door de cycloon Pam. Het Verenigd Koninkrijk nam de organisatie over, waardoor koningin Elizabeth als hoofd van het Gemenebest nog één keer bij het evenement aanwezig kan zijn.

De kans dat de CHOGM tijdens haar leven nog een keer dicht bij huis wordt georganiseerd, is klein. De volgende bijeenkomst in 2020 is in Maleisië en de hoogbejaarde koningin is afgeraden verre reizen te maken. In 2015 was de bijeenkomst op Malta, waardoor de Queen aanwezig kon zijn. Maar in 2013 sloeg ze de topconferentie op Sri Lanka al over. Prins Charles ging als haar vertegenwoordiger.

Alles uit de kast

De koningin haalt dan ook nog één keer alles uit de kast om de Gemenebest-leiders te verwelkomen. Buckingham Palace, St James’ Palace en Windsor staan ter beschikking en de hele koninklijke familie is opgetrommeld om deel te nemen aan de ontvangsten en recepties rondom de eigenlijke conferentie. De verwachting is dat ook prins Harry’s verloofde Meghan Markle haar opwachting zal maken om kennis te maken met bijvoorbeeld de premiers van Australië, Canada en Nieuw-Zeeland.

In de wandelgangen zullen de leiders het gezien de leeftijd van de koningin ook hebben over haar opvolging als hoofd van Gemenebest. Daarover is niets geregeld. Elizabeth zou graag hebben dat na haar overlijden haar zoon Charles die positie krijgt, maar de Britse oppositieleider Jeremy Corbyn suggereerde zondag in een tv-interview dat de rol beter kan rouleren tussen de 53 lidstaten.