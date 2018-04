De Britse prins Edward heeft woensdag tijdens zijn driedaagse bezoek aan Zuid-Australië de dierentuin van Adelaide aangedaan. Daar mocht hij twee nieuwe koala’s aan het publiek presenteren. De vrouwtjes zijn vernoemd naar Edwards vrouw Sophie en dochter Louise.

Edward, de jongste zoon van koningin Elizabeth, was er blij mee. “De koala is een van de meest iconische dieren ter wereld”, zei hij tegen Australische media. “Mijn vrouw en dochter waren enorm enthousiast toen ik hen vertelde dat twee koala’s in Australië naar hen werden vernoemd.”

Volgens Edward is het belangrijk dat er natuurbeschermingsorganisaties als de Adelaide Zoo veel werk verzetten om te voorkomen dat de diertjes uitsterven. “Het is zo belangrijk dat we met zijn allen meer doen om dieren in de natuur te beschermen”, vindt hij.

Voor Edward was het bezoek aan de dierentuin zijn tweede uitstapje van woensdag. Eerder bezocht hij het prestigieuze Prince Alfred College, dat dit jaar zijn 150-jarig jubileum viert.