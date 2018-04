Koningin Elizabeth opende donderdagochtend in Buckingham Palace de topconferentie van leiders van de Gemenebestlanden. Ze herinnerde aan de oprichting van de organisatie in 1949 door haar vader koning George VI en zei dat de Commonwealth in de toekomst in goede handen zou zijn bij haar zoon prins Charles.

De koningin is het symbolisch hoofd van de club van 53 landen. Zelf is ze staatshoofd van zestien daarvan, inclusief de mede-oprichters Australië, Canada en Nieuw-Zeeland. Niet alle lidstaten hebben een historische band met het Verenigd Koninkrijk. Landen als Rwanda en Mozambique zijn uit praktische redenen toegetreden tot het losse statenverband.

Regeringsleiders en staatshoofden komen eens in de twee jaar bijeen voor de zogenoemde CHOGM, de ‘Commonwealth Heads of Government Meeting’. De vorige bijeenkomst was in Malta dat in Buckingham Palace het stokje overdroeg aan Groot-Brittannië.

Maltese premier Joseph Muscat brak in zijn toespraak tijdens de openingsbijeenkomst een lans voor prins Charles als toekomstig hoofd van de Commonwealth, en hij riep de lidstaten ook op de gelijke rechten te respecteren van de lgbht-gemeenschap. “Je bent voor gelijke rechten of je bent het niet, maar je kunt er niet uit kiezen”, aldus Muscat. Homoseksuele relaties zijn in meer dan dertig landen van het Gemenebest strafbaar.

Koningin Elizabeth had bijna haar hele familie bij zich in de Balzaal van het paleis. Prins Charles mocht ook een toespraak houden, en verder waren Camilla, William en Harry aanwezig, naast prins Andrew, prinses Anne, de hertog van Kent, prins en prinses Michael van Kent, prinses Alexandra en Sophie, gravin van Wessex.