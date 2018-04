Catherine, de hertogin van Cambridge, staat op het punt te bevallen van haar derde kind. De echtgenote van prins William is maandagochtend opgenomen in het ziekenhuis, meldt Kensington Palace.

William is met zijn vrouw mee naar het St. Mary’s Hospital in Londen, waar Catherine is opgenomen in de zogenoemde Lindo vleugel. Daar kwamen ook prins George en prinses Charlotte ter wereld.

Bij het ziekenhuis staan al weken journalisten en royaltyfans te wachten op de baby.