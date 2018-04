De Belgische koning Filip kan niet meer stuk bij de cadetten van het Amerikaanse leger die een officiersopleiding volgen aan West Point Academy in New York. De koning heeft hen namelijk naar oud gebruik amnestie verleend.

Het Belgische koningspaar sloot zijn driedaagse bezoek aan New York af op de militaire academie, waar koning Filip ook een toespraak hield. Maar eerst was er het traditionele optreden in de eetzaal, waar het koningspaar op het balkon verscheen. Filip bedankte voor de warme ontvangst, en sprak toen de woorden waarop de cadetten zaten te wachten. “Jullie weten dat ik een privilege heb bij mijn bezoek en ik ben blij er gebruik van te maken. Ik geef hierbij amnestie.”

De cadetten juichten en stampvoetten en enkelen klommen zelf op elkaars schouders. Iedereen die de laatste tijd strafpunten had verzameld omdat hij of zij zijn schoenen niet goed had gepoetst, drie seconden te laat was op het appel, of omdat er een knoopje los zat aan het uniform, was die ‘demerits’ nu kwijt. Dat betekende ook geen strafcorvee of marcheren in het weekeinde. Inderdaad reden voor feestvreugde.

Het privilege is in principe alleen voorbehouden aan bezoekende staatshoofden, maar ook de eigen vicepresident mag amnestie verlenen.