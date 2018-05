Thomas Markle’s wens om zijn dochter naar het altaar te begeleiden wordt in vervulling gebracht. De vader van Meghan Markle heeft toestemming gekregen om met zijn dochter mee te lopen bij het koninklijke huwelijk van de Amerikaanse en prins Harry in St George’s Chapel, meldt Kensington Palace.

Eerder op vrijdag werd duidelijk dat beide ouders van de bruid daarbij aanwezig zijn. Daarvoor was er nog sprake van dat Meghans vader wellicht niet van de partij zou zijn. De aanwezigheid van beide ouders is bijzonder, gezien het feit dat Thomas Markle al jaren gescheiden is van Meghans moeder Doria Rogland.

Voor de ouders is een belangrijke rol weggelegd tijdens de huwelijksdag. Moeder Doria reist met Meghan per auto naar Windsor Castle. Daarna loopt vader Thomas met zijn dochter mee naar St George’s Chapel. “Mevrouw Markle is bijzonder gelukkig dat haar vader en moeder haar begeleiden tijdens deze speciale gebeurtenis”, laat Harry’s communicatiesecretaris Jason Knauf weten.

Prinses Diana

Het is de bedoeling dat Thomas Markle en Doria Rogland een week voor het huwelijk overkomen vanuit Amerika. Dat biedt hen de kans om hun aanstaande schoonfamilie te ontmoeten.

De communicatiesecretaris van prins Harry liet daarnaast weten dat drie broers en zussen van prinses Diana aanwezig zullen zijn bij de bruiloft. Een van de zussen van de overleden moeder van prins Harry, Lady Jane Fellows, behoort tot de sprekers bij de huwelijksplechtigheid.

Het huwelijk tussen prins Harry en Meghan Markle vindt plaats op zaterdag 19 mei.