Wat 5 mei is voor Nederland is 8 mei voor Noorwegen. Namelijk de dag dat de Noren Bevrijdingsdag vieren. Daarnaast wordt ook direct Veteranendag gevierd. Koning Harald bezocht dinsdagmiddag het fort Akershus bij de haven van de hoofdstad Oslo. Kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit waren op hun beurt aanwezig in Risør.

Harald, voor de gelegenheid gekleed in uniform, legde in Oslo een krans bij het monument in fort Akershus. Minister van Defensie Frank Bakke-Jensen kreeg de eer om de menigte toe te spreken.

In Risør was het Haakon die de speech mocht geven. In zijn toespraak vertelde hij over het belang van de Noorse Bevrijdings- en Veteranendag. “Deze dag geeft ons de gelegenheid om vrede, vrijheid en democratie te vieren en herinneren wij ons dat wij dit niet als vanzelfsprekend mogen beschouwen”, zei hij.

De ceremonie werd afgesloten met een concert.