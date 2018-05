Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Mabel hebben woensdagavond het Red Ribbon Concert bijgewoond. Tijdens de show in AFAS Live in Amsterdam traden onder anderen Ellen ten Damme, Jim van der Zee en het Ricciotti ensemble op om aandacht te vragen voor de internationale bestrijding van aids.

Prinses Mabel zet zich al meer dan 15 jaar in voor de strijd tegen aids. In 2004 sprak zij al op de wereldaidsconferentie in Thailand en werd daar door Nelson Mandela geprezen voor haar inzet.

Het koninklijk gezelschap bezocht voorafgaand aan het concert een expositie over mensen van over de hele wereld die leven met hiv. Deze mobiele tentoonstelling reist de komende maanden door het land en is de opmaat voor de internationale aidsconferentie AIDS2018 die in de zomer plaatsvindt in Amsterdam.