Prof. mr. Pieter van Vollenhoven is binnenkort te zien in een nieuw programma van Omroep MAX. In Professors op Pad gaat de echtgenoot van prinses Margriet met zijn collega en goede vriend prof. dr. Joop Schaminée op ontdekkingsreis door de Nederlandse natuur.

In de serie ziet de kijker Nederland door de lens van natuurfotograaf Van Vollenhoven. Gedurende een jaar trekken de professoren door zes bijzondere Nederlandse natuurgebieden om te observeren, te ervaren en te vertellen. In elk gebied gaan ze met een boswachter op pad.

De twee natuurliefhebbers vullen elkaar goed aan. Waar Pieter van Vollenhoven een voorliefde heeft voor dieren, heeft Joop Schaminée als botanicus veel kennis van bloemen, bomen en planten.

Professors op Pad is te zien vanaf vrijdag 13 juli op NPO 2.