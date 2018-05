Koor repeteert in kapel voor huwelijk

Het St. George’s Chapel Choir maakt zich langzaam op voor een van zijn belangrijkste optredens in jaren. Het koor zingt zaterdag tijdens de bruiloftsceremonie van de Britse prins Harry en Meghan Markle. Het hof deelde donderdag een serie foto’s van een van de laatste repetities in de kapel. Daarop is te zien hoe dirigent James Vivian zijn zangers aan het werk zet.

Het koor bestaat momenteel uit 23 jongens en twaalf mannen. De jongste leden zijn 11 en 12 jaar oud. Het St. George’s Chapel Choir bestaat al sinds 1348.

Het St. George’s Chapel Choir is niet het enige koor dat zaterdag voor de muzikale omlijsting zorgt. Ook het gospelkoor Kingdom Choir is van de partij. Cellist Sheku Kanneh-Mason treedt solo op.