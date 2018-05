Prins Philip kan zaterdag toch aanwezig zijn bij het huwelijk van zijn kleinzoon prins Harry en Meghan Markle. Dat bevestigt Buckingham Palace vrijdag.

De 96-jarige echtgenoot van koningin Elizabeth onderging begin april een heupoperatie. Daarna verbleef hij elf dagen in het ziekenhuis en werkte hij vervolgens op Windsor Castle, de trouwlocatie van zaterdag, aan zijn herstel. De prins is op tijd fit om de huwelijksplechtigheid in St. George’s Chapel bij te wonen.

De hertog van Edinburgh wilde er alles aan doen om aanwezig te kunnen zijn bij de bruiloft. “Zijn wilskracht is ongelofelijk. Als hij iets in zijn hoofd heeft, doet hij het ook”, vertelde een ingewijde vorige week aan The Sun. Zo liep Philip meermaals de trappen in Windsor Castle op en af om weer op krachten te komen.