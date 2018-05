Meghan Markle mag zich door haar huwelijk met prins Harry niet alleen hertogin van Sussex noemen, ze heeft nu haar eigen pagina op de officiële website van het Britse koningshuis.

Op haar eerste koninklijke pagina is veel aandacht voor het werk voor goede doelen dat Meghan de afgelopen jaren heeft verricht. Zo wordt er bericht over Meghan’s strijd tegen seksisme. Dat deed ze als tiener toen ze campagne voerde tegen seksistische taal in een advertentie voor een afwasmiddel. “Deze eerste ervaringen hebben haar geholpen met het vormgeven van een levenslange toewijding aan zaken als sociale rechtvaardigheid en vrouwenemancipatie”, valt er te lezen.

Op haar pagina wordt ook gesproken over haar werk voor de Verenigde Naties en World Vision, waarmee ze de aandacht vestigde op het feit dat meisjes geen toegang hebben tot onderwijs in ontwikkelingslanden. “Ik ben er trots op een vrouw en een feminist te zijn,” zegt Meghan op de website. Het citaat komt uit Meghan’s toespraak in 2015 op de VN Vrouwenconferentie in New York.