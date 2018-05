De Amerikaanse bisschop Michael Curry dacht dat hij vorige maand in het ootje werd genomen toen hem werd gevraagd een preek te verzorgen tijdens de huwelijksplechtigheid van prins Harry en Meghan. De afro-Amerikaanse bisschop maakte zaterdag wereldwijd indruk met zijn vurige preek, waarin hij Martin Luther King aanhaalde en sprak over de kracht van liefde.

“Ik dacht dat iemand een 1 april-grap met me uithaalde”, vertelde de bisschop dinsdag in Good Morning Britain. “Ik had dit zelfs niet in mijn wildste dromen…” De theatrale preek van Michael Curry, die bijna een kwartier sprak in St George’s Chapel, maakte niet alleen in de kapel van Windsor Castle veel los. Daar gniffelden de aanwezigen, onder wie veel leden van de Britse koninklijke familie, op Twitter was Curry’s rede tijdens de ceremonie het meest besproken onderwerp.

De bisschop zelf had veel twijfels over zijn preek, vertelde hij dinsdag op de Britse televisie. “Ik had geen idee”, biechtte Curry op. “Ik weet nog dat ik na mijn preek ging zitten en dacht: ik hoop dat dit goed was.”