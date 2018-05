Meghan Markle heeft in de wittebroodsweken een eigen wapenschild gekregen. Kensington Palace deelde vrijdag het ontwerp en gaf een toelichting over de betekenis van de symbolen. De Britse koningin Elizabeth heeft het ontwerp van het wapenschild voor de hertogin van Sussex goedgekeurd.

De blauwe achtergrond van het schild vertegenwoordigt de Stille Oceaan voor de kust van Californië. In het blauw zijn ook de zonnestralen verwerkt in de zonovergoten Amerikaanse staat waar Meghan woonde tot ze met prins Harry trouwde. De drie veren staan voor communicatie en de kracht van woorden.

Onder het schild in het gras zijn gouden klaprozen te zien, in Nederland bekend als het slaapmutsje. Ook in het gras groeien de meloenboompjes, een verwijzing naar het ‘wintersweet’ in de tuinen van Kensington Palace in Londen.

Het wapen wordt aan de rechterkant ondersteund door een zangvogel, het symbool voor de kersverse hertogin van Sussex. De linkerkant van het wapenschild draagt de symboliek van haar nieuwe land, inclusief de leeuw die symbool staat voor haar man.

“De hertogin van Sussex was zeer geïnteresseerd in het ontwerp. Een goed heraldisch ontwerp is bijna altijd eenvoudig”, zegt ontwerper Thomas Woodcock. Hij vindt het wapenschild goed passen in de historische context van andere wapenschilden.