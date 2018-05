Prins Albert van Monaco en zijn vrouw Charlène hebben een feestje gebouwd met Formule 1-coureur Daniel Ricciardo. De Australische coureur schreef zondag de Grote Prijs van Monaco op zijn naam.

Ricciardo, ploeggenoot van Max Verstappen, liet al snel weten zijn succes te willen vieren met Albert en Charlène. Nog voordat hij zijn bolide had geparkeerd, zei hij over de boordradio: zet een ‘shoey’ klaar voor prins Albert. In Australië wordt tijdens feestjes vaker uit een schoen gedronken, Ricciardo deed dat ook na eerdere successen in de Formule 1.

Albert en Charlène zagen het niet zitten een slok champagne te nemen uit de bezwete schoen van de coureur. Na enig aandringen zette Charlène de magnum wel aan haar lippen.

Ook Sebastian Vettel, die als tweede eindigde, deelde zijn drank met het prinselijk paar. Tijdens zijn champagnedouche kreeg ook Charlène de volle laag.