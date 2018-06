Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en prinses Beatrix hebben zich donderdag laten bijspijkeren over kunstmatige intelligentie. In het Koninklijk Paleis Amsterdam vond het paleissymposium Artificial intelligence plaats, maakte de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) donderdagavond bekend.

Het koningspaar en Beatrix luisterden naar Demis Hassabis, mede-oprichter en baas van DeepMind, dat tegenwoordig onderdeel van Google is. Hij besprak de ontwikkelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie en de manieren waarop AI al wordt gebruikt om complexe problemen aan te pakken. Ook sprak hij over baanbrekend onderzoek naar de toepassing van kunstmatige intelligentie bij het doen van wetenschappelijke ontdekkingen.

Na zijn presentatie ging Hassabis in gesprek met Robbert Dijkgraaf, directeur van het Institute for Advanced Study in Princeton, Verenigde Staten en lid van de Paleiscommissie. Vervolgens ging Hassabis in gesprek met het publiek, bestaande uit Nederlandse wetenschappers, vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, de culturele sector en beleidsmakers.

De Stichting Koninklijk Paleis Amsterdam organiseert doorgaans twee symposia per jaar. Vooraanstaande sprekers bieden tijdens deze bijeenkomsten een verrassende kijk op maatschappelijke vraagstukken en actuele thema’s. Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn gastheer en gastvrouw van de symposia.