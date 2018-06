Koning Felipe gaat later deze maand naar het Witte Huis. Daar worden de Spaanse koning en zijn vrouw koningin Letizia ontvangen door de Amerikaanse president Donald Trump en zijn vrouw Melania. De ontmoeting vindt dinsdag 19 juni plaats, maakte het Witte Huis vrijdag bekend.

Het wordt voor Felipe de eerste ontmoeting met Trump, die sinds januari vorig jaar president is. In 2015 zocht de Spaanse koning Trumps voorganger Barack Obama op in het Witte Huis. Ook Letizia en Baracks vrouw Michelle waren bij die ontmoeting.

Felipe en Letizia zijn van donderdag 14 tot en met dinsdag 19 juni in de Verenigde Staten. Daar wordt stilgestaan bij het driehonderdjarig bestaan van de steden New Orleans, in de staat Louisiana, en San Antonio, in Texas. Beide steden hebben historische banden met Spanje.