Prinses Adrienne, de jongste dochter van prinses Madeleine en haar man Chris O’Neill, is vrijdag rond het middaguur gedoopt. De doopplechtigheid vond plaats in de paleiskapel van de koninklijke residentie Drottningholm op de dag van de vijfde trouwdag van Adriennes ouders.

De plechtigheid werd geleid door de lutherse aartsbisschop Antje Jackelén, die de afgelopen jaren al meer Zweedse koninklijke baby’s doopte. De kleine Adrienne werd voor de gelegenheid in de traditionele doopjurk van de koninklijke familie gehesen. Tijdens de ceremonie hield ze zich grotendeels rustig maar er kwamen toch wat tranen tijdens de preek van de aartsbisschop. Aan het eind van de plechtigheid ontving Adrienne haar Orde van de Serafijnen van haar opa, koning Carl Gustaf.

De grote afwezige was prinses Estelle, het oudste kind van kroonprinses Victoria en prins Daniel. Ze werd wel gezien toen ze met haar ouders op Drottningholm arriveerde maar was later niet aanwezig bij de plechtigheid. Volgens Zweedse media was het zesjarige meisje ziek en bleef ze daarom in het paleis achter. De overige leden van de koninklijke familie waren er wel allemaal.

Prinses Adrienne Josephine Alice, het derde kindje van Madeleine en Chris, kwam op 9 maart ter wereld in het ziekenhuis van Danderyd, bij Stockholm. Ze is het zevende kleinkind van koning Carl Gustaf en koningin Silvia.