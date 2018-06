Een van de paarden die wordt ingezet door de wacht bij het koninklijke slot in de Zweedse hoofdstad Stockholm is vernoemd naar Avicii. Afgelopen zaterdag is het paard overgedragen aan de paleiswacht.

Het paard luistert naar de naam D’Avicii. Die naam is bedacht door het Zweedse volk. De Zweden mogen ieder jaar een naam verzinnen voor een van de paarden van de koninklijke wacht bij het slot.

De D voor de naam van Avicii heeft te maken met het feit dat de naam van het paard dit jaar met een D moest beginnen. D’Avicii kreeg 35 procent van de stemmen.