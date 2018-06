Koning Willem-Alexander is weer een ridderorde rijker. President Dalia Grybauskaitė van Litouwen verleende hem woensdag aan het begin van het staatsbezoek aan haar land het Grootkruis van de Orde van Vytautas de Grote met de gouden ketting. De koning droeg de in 1930 ingestelde hoogste onderscheiding meteen al bij het staatsbanket dat Grybauskaitė hem in het paleis aanbood.

Het uitwisselen van geschenken en onderscheidingen behoren tot het standaard repertoire van staatsbezoeken. Ook in Letland en Estland kreeg Willem-Alexander deze week de versierselen die horen bij de hoogste ridderorde. Op zijn beurt had de koning het Grootkruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw bij zich voor de presidenten van de drie Baltische staten.

De Litouwse president heeft veel van de onderscheidingen die ze de afgelopen negen jaar heeft ontvangen uitgestald in grote vitrines in het presidentieel paleis. Daar is ook ruimte voor de staatsgeschenken, die vaak met elkaar wedijveren om lelijkheid of kitscherigheid. Het cadeau van koning Willem-Alexander past niet in een kast, maar zal eerder aan de muur belanden van een werkvertrek: een fraaie in Amsterdam gemaakte zeventiende eeuwse kaart van het Groothertogdom Litouwen.

Willem-Alexander ontving in Estland een fraai kunstwerk dat verwees naar zijn tweede ‘baan’ als piloot, terwijl hij woensdag in Litouwen onder meer het fotoboek ‘Nuostabi šalis’ (Prachtig land) kreeg en een beeldje van Vytis.

Ter gelegenheid van het staatsbezoek wordt woensdagavond in Vilnius de Žvėrynasbrug over de Neris-rivier in oranje uitgelicht.