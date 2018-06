Prinses Margriet heeft donderdag een kijkje genomen bij een zomerkamp voor kinderen met kanker. In het Friese De Veenhoop bezocht ze Vakantiekamp Zomerzotheid, maakte de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) bekend.

Zomerzotheid is een van de vakantiekampen van de Stichting Kinderoncologische Vakantiekampen (SKOV), waarvan Margriet beschermvrouwe is. Aan het zeilkamp dat de prinses bezocht doen ongeveer veertig kinderen van tien tot zestien jaar mee onder begeleiding van dertig vrijwilligers. De kinderen kunnen in elke fase van hun behandeling mee, ook als er meer verzorging of begeleiding nodig is. Motto van de SKOV is dat alles wat thuis kan, ook op Zomerzotheid kan.

De stichting organiseert sinds 1986 vakanties en activiteiten voor kinderen met kanker. Elk jaar zijn er vijf vakantiekampen van een week en organiseert de SKOV een uitstapje voor honderden patiëntjes en hun gezinnen.