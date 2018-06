Koningin Máxima is na haar werkbezoek dinsdag aan het Universitair Medisch Centrum in Groningen opgedoken in de Johan Cruijff ArenA. Daar woonde ze het concert van Beyoncé en Jay-Z bij, zo blijkt uit foto’s die circuleren op sociale media. Ook haar dochter prinses Amalia was aanwezig.

Máxima ging dinsdag voor het eerst weer aan het werk na de dood van haar zus Inés. Ze sprak daar ook kort over tegen de aanwezige pers. “Ik wil echt mijn hele grote dank uitspreken voor de talloze brieven, berichten en blijken van medeleven. Het heeft ons echt geholpen. En ik wil ook danken voor het respect dat iedereen heeft gehad voor mijn familie in deze hele zware periode. Dank, dank”, zei koningin Máxima.