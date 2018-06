De Britse prins Louis, het in april geboren zoontje van prins William en zijn vrouw Catherine, wordt op maandag 9 juli gedoopt. De aartsbisschop van Canterbury, Justin Welby, leidt de plechtigheid in de koninklijke kapel van St. James’s Palace in Londen. Dat heeft Kensington Palace woensdag aangekondigd.

Welby verzorgde ook de doop van Williams andere kinderen, George en Charlotte. In mei sloot hij ook het huwelijk tussen Williams broer prins Harry en Meghan Markle.

De kapel van St. James’s Palace was ook het toneel van George’ doop. William en Catherine kozen daar in 2013 bewust voor omdat het kleiner en persoonlijker was. Prinses Charlotte werd gedoopt in de St. Mary Magdalene-kerk op het landgoed Sandringham.

Louis werd op maandag 23 april geboren in het St. Mary’s Hospital in Londen. Voluit heet hij His Royal Highness prince Louis Arthur Charles of Cambridge.